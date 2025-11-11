Форма поиска по сайту

11 ноября, 07:15

Общество

Кинологи рассказали, как собака может спасти жизнь человеку

Кинологи рассказали, как собака может спасти жизнь человеку. По их словам, собаки-помощники умеют замечать изменения в состоянии здоровья человека. Например, падение сахара, скачки давления или приближение эпилептического приступа.

Питомцев специально обучают под нужды конкретного человека. Кто-то поднимает упавшие вещи, кто-то подает сигнал, если хозяину становится плохо. Чаще всего для этой роли выбирают бордер-колли, лабрадоров или ретриверов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийРумина Кенжалиева

