Кинологи рассказали, как собака может спасти жизнь человеку. По их словам, собаки-помощники умеют замечать изменения в состоянии здоровья человека. Например, падение сахара, скачки давления или приближение эпилептического приступа.

Питомцев специально обучают под нужды конкретного человека. Кто-то поднимает упавшие вещи, кто-то подает сигнал, если хозяину становится плохо. Чаще всего для этой роли выбирают бордер-колли, лабрадоров или ретриверов.

