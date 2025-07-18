Эксперт ЖКХ Бондарь: за похороны животного в лесу можно получить штраф до 700 тысяч рублей

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Владельцам животных, которые решили похоронить домашнего питомца в лесу, грозит штраф от 5 до 700 тысяч рублей, рассказал News.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил, что с 1 марта 2025 года в России действуют новые правила, по которым погребение животного в лесу или в парке считается нарушением закона. Рядовые граждане должны будут заплатить за это штраф в размере 5 тысяч рублей, а юридические лица – до 700 тысяч рублей.

Тело животного считается биологическими отходами, добавил Бондарь. В связи с этим хозяин должен правильно его утилизировать.

"Есть три законных варианта: кремировать питомца индивидуально, чтобы потом забрать прах, кремировать вместе с другими животными без возврата праха или похоронить на специальном кладбище для животных, если такое есть в городе", – заключил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы повысили штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Данный законопроект был внесен правительством РФ в ноябре прошлого года. Раньше за такое правонарушение грозило наказание в виде штрафа в размере 100–500 рублей, но теперь сумма увеличилась до 500–2 000 рублей.