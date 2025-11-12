Юрист Георгиева: ФНС проверяет соцсети граждан для поиска теневых доходов

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) проверят доходы неработающих москвичей, сообщили в ведомстве. По словам экспертов, это коснется в том числе тех, кто публично демонстрирует свою роскошную жизнь. Как проходят проверки и что угрожает неплательщикам налогов – в материале Москвы 24.

Борьба с теневой занятостью

Сотрудники столичного управления ФНС проверят москвичей на предмет нелегальной занятости и теневых доходов. Об этом сообщила глава подразделения налогового ведомства Марина Третьякова.





Марина Третьякова руководитель УФНС России по Москве Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находиться на постоянном контроле.

По данным РБК, информацию ведомство планирует получать как от госорганов, так и из неформальных источников. К последним относятся, например, соцсети, популярные сайты объявлений и оказания услуг.

Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с Москвой 24 отметил, что, по разным оценкам, около 15% российских безработных зарабатывают неофициально.

"Понятно, что не все их доходы в виде "черного нала", но часть действительно происходит от деятельности, не подлежащей налогообложению. Главный источник "черного нала" в стране – торговля за наличные, хотя сейчас она происходит не в таких масштабах, как в начале 2000-х", – рассказал эксперт.





Алексей Зубец директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук К примеру, существует целый сектор домашних услуг (сиделки, уборщицы, уход за больными), который практически полностью живет на наличные без какой-либо официальной оплаты. Еще один значительный сектор – аренда жилья.

Однако найти именно неофициальные доходы будет достаточно сложно, обратил внимание эксперт.

"Отделить то, что было получено с помощью бизнеса, от, скажем, переводов от друзей или личных расходов – задача нетривиальная. Также сложности могут вызвать самозанятые, часть доходов которых также проходит наличными", – отметил Алексей Зубец.

По его прогнозам, после проверок количество официально оформленных самозанятых увеличится, благодаря чему несколько вырастут налоговые сборы. Однако эту работу надо продолжать, так как целые пласты экономики все еще находятся в тени, добавил специалист.

При этом для большей эффективности он предложил анализировать не доходы безработных, а расходы.

"К примеру, если есть автомобиль, особенно нестарый, современная бытовая техника, совершаются крупные покупки – значит, вероятно, существуют неучтенные доходы", – отметил Алексей Зубец.





Россиянам, которые владеют недвижимостью, землей или транспортными средствами, необходимо уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Уведомления об этом рассылаются по почте или в личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги". Оплатить же можно через личный кабинет на портале "Госуслуги", на сайте ФНС или через мобильное приложение "Налоги ФЛ".

Как находят нарушителей?

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 отметила, что у налоговых органов есть доступ к базам данных Росреестра, ГАИ и банков. Таким образом, если официально неработающий приобретает недвижимость или автомобиль, у ФНС сразу возникает вопрос об источнике средств. Аналогично отслеживаются и денежные переводы, добавила эксперт.





Алла Георгиева юрист Существуют и другие методы. Например, мониторинг соцсетей, которые многое говорят о реальном уровне жизни. Если неработающий регулярно публикует фотографии из зарубежных поездок, аренды дорогого жилья, это вызывает законные вопросы о происхождении доходов.

"Регулярные поступления на карту одинаковых сумм, например по 1,5 тысячи рублей, также являются серьезным сигналом для налоговой, так как указывают на систематическое получение дохода. Спасти ситуацию может лишь правильное назначение платежа, например "подарок" или "сбор средств". Но регулярность одинаковых поступлений все равно привлекает внимание", – пояснила юрист.

Кроме того, источником информации может стать сигнал, например, от соседей, которые сообщат о сдаче квартиры в аренду без уплаты налогов.

"Также налоговая проводит камеральные проверки: чаще всего человека сначала вызывают на беседу в отделение ФНС для дачи пояснений. Игнорировать такие повестки и запросы крайне нежелательно – это в перспективе ведет к штрафам и пеням. Налоговая в таком случае может самостоятельно рассчитать предполагаемый доход, например от аренды, исходя из среднерыночных цен в районе, и выставить к уплате налог плюс пени", – уточнила Георгиева.

По ее словам, сотрудники могут проводить и точечные проверки – например, под видом клиента. Если владелец теневого бизнеса согласится принять наличные без оформления, нарушение сразу зафиксируют, разъяснила эксперт.

Она отметила, что за уклонение от уплаты налогов физлицу грозит уголовная ответственность (статья 198 УК). К примеру, если за три финансовых года сумма скрытых доходов превысила 2,7 миллиона рублей, это считается крупным размером. За это можно получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание составляет 1 год лишения свободы. Если же скрытые доходы превысили 13,5 миллиона, это уже особо крупный размер. Здесь штраф возрастает до 200–500 тысяч, а максимальное наказание – до 3 лет тюрьмы, предупредила Георгиева.

"Если лицо впервые попадается на таком нарушении и все выплатит (долг и пени до копейки), его могут освободить от уголовной ответственности", – уточнила она.

Когда сумма не подпадает под крупный и особо крупный размеры, предусмотрен штраф в 20% от неуплаченной суммы налога и пени за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России. Такое наказание прописано в Налоговом кодексе, отметила эксперт.

Чтобы избежать проблем, необходимо официально оформлять свою деятельность – в статусе самозанятого, ИП или ООО. При этом даже самозанятый не должен брать наличные без проведения их через кассу, объяснила Георгиева.

Однако если гражданин считает, что начисления налоговой сделаны незаконно или по ошибке, он имеет право обжаловать заключения сначала в ФНС, а потом при необходимости в суде, резюмировала юрист.

