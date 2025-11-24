Москва перевела больницы на цифровой контроль всех этапов лечения пациента

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Все городские стационары Москвы перешли на новую систему автоматической фиксации взаимодействия с пациентами, позволяющую контролировать все этапы лечения. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Теперь при поступлении каждый горожанин получает браслет с QR-кодом, который сканируется медперсоналом во время выполнения различных процедур, пояснила вице-мэр, добавив, что вся информация о времени и факте проведения манипуляций автоматически записывается в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

"Процесс лечения становится еще прозрачнее: каждое взаимодействие с пациентом отображается в системе в режиме реального времени. А значит, и врачи, и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных", – отметила Ракова.

По ее словам, нововведение поможет врачам и медсестрам экономить время, которое ранее тратилось на рутинные операции по внесению и поиску данных. Таким образом, пациенты смогут получать помощь более оперативно.

Раньше эта технология использовалась только в флагманских центрах и приемных отделениях в зоне проведения осмотра пациентов с использованием системы "Триаж". Для перехода на новые правила все медучреждения были оснащены спецоборудованием. Уточняется, что индикация проходит во время лучевой диагностики, забора анализов, операций, а также при переводе пациентов между отделениями и в других случаях.

Ранее стало известно, что сервис "Умный прием" в столичных поликлиниках сэкономил врачам 250 тысяч часов рабочего времени, которое они посвятили общению с пациентами. Технология персонализирует прием, начиная с опроса перед визитом.

Анкетирование, уточняющее симптомы, занимает не более 3 минут. Сведения передаются в ЕМИАС, где искусственный интеллект прорабатывает детали предстоящего визита. На основе полученных данных сервис предлагает 3 наиболее вероятных диагноза.

