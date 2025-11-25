Более 1,5 тыс железнодорожников обрабатывали инфраструктуру МЖД от гололеда

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Более 1,5 тысячи железнодорожников ночью обрабатывали инфраструктуру московского узла от гололеда, сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что мероприятия по обработке были направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов. Кроме того, 800 человек занимались очисткой пассажирской инфраструктуры, таких как платформ, мостов и сходов с них.

На МЖД продолжает действовать усиленный режим работы. В ночь на 25 ноября поезда курсировали на МЦК, МЦД и радиальных направлениях, чтобы предотвратить образование наледи. Особое внимание было уделено обработке антигололедной жидкостью контактной сети на соединительных ветвях – именно по ним транзитные пассажирские поезда следуют с одного направления на другое.

В то же время было организовано курсирование локомотивов с вибропантографами и техники с гололедоочистительными устройствами. Ведется мониторинг погодной обстановки, а с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи.

МЖД была переведена на усиленный режим работы 24 ноября из-за ледяного дождя. К работе на радиальных линиях Мосузла привлекали спецтехнику, включая 24 локомотива с вибропантографами, и установки для очистки контактной сети от гололеда. Также на некоторых подстанциях были запущены схемы подогрева контактной подвески.

