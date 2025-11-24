Подача электричества на станции Текстильщики МЖД восстановлена

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подача электроэнергии на станции Текстильщики Московской железной дороги (МЖД) восстановлена, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД.

По данным перевозчика, электричество дали на станции Курского направления в 13:15 по московскому времени. На движение поездов сложившаяся ситуация не повлияла.

Нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника на станции Текстильщики произошло 24 ноября. Из-за этого не работали турникеты, кассовые аппараты и информационные табло, а для помощи пассажирам был выделен дополнительный персонал.

Кроме того, из-за ледяного дождя МЖД была переведена на усиленный режим работы. К работе на радиальных линиях Мосузла привлекали спецтехнику, включая 24 локомотива с вибропантографами, и установки для очистки контактной сети от гололеда. Также на некоторых подстанциях запущены схемы подогрева контактной подвески.

В пути задерживались поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. При этом, по информации МЖД, движение на других радиальных направлениях осуществлялось с незначительным отклонением от графика.

Ситуация с задержкой поездов находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

