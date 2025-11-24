Турникеты и кассы перестали работать на станции Текстильщики МЖД из-за сбоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Турникеты, кассовые аппараты и информационные табло временно не работают на станции Текстильщики Московской железной дороги из-за сбоя в электроснабжении, сообщили в МЖД ТАСС.

Отмечается, что нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника произошло на станции Курского направления в 08:50 по московскому времени. Однако движение поездов осуществляется в штатном режиме, а для оказания помощи пассажирам выделен дополнительный персонал.

В понедельник, 24 ноября, из-за ледяного дождя МЖД была переведена на усиленный режим работы. К работе на радиальных линиях Мосузла привлечены спецтехника, включая 24 локомотива с вибропантографами, и установки для очистки контактной сети от гололеда. Также на некоторых подстанциях запущены схемы подогрева контактной подвески.

Известно, что в пути задерживались поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. При этом, по информации МЖД, движение на других радиальных направлениях осуществлялось с незначительным отклонением от графика.

Ситуация с задержкой поездов находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

