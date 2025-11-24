Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов в столичном регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Если будет выявлено нарушение, ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В понедельник, 24 ноября, в пути из-за непогоды задерживались поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. При этом, по информации МЖД, движение на других радиальных направлениях осуществлялось с незначительным отклонением от графика.

Помимо этого, несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы, а также МЦД-3 в сторону Ипподрома задержались из-за непогоды. Причиной стало обледенение контактной сети.

Из-за ледяного дождя МЖД была переведена на усиленный режим. К работе на радиальных линиях Мосузла привлечены спецтехника, включая 24 локомотива с вибропантографами, и установки для очистки контактной сети от гололеда. Также на некоторых подстанциях запущены схемы подогрева контактной подвески.

