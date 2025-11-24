Форма поиска по сайту

24 ноября, 07:15

Транспорт

Несколько поездов задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы, а также третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Ипподрома задерживаются из-за непогоды, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Отмечается, что причина задержек – обледенение контактной сети. Отклонение от графика составляет до 60 минут, также возможны задержки поездов в обратном направлении.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и подчеркнули, что в настоящий момент принимаются все меры, которые необходимы для ввода пригородных поездов в график движения.

Необходимую информацию можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефона Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Ранее стало известно, что расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменилось с 1 ноября. Это связано с работами по монтажу конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Технологические окна назначены 28–30 ноября в период с 23:30 до 05:30.

транспортпогодагород

