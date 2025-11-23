Аэропорт Внуково возобновил прием и отправку рейсов после ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково возобновил свою работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань вновь начала прием и выпуск гражданских самолетов в соответствии с расписанием.

Меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, были введены около 11:50 по московскому времени.

По аналогичной причине соответствующие ограничения также действовали в аэропорту Жуковский. В частности, они были объявлены в 08:04, а сняты спустя примерно 2 часа. Тогда же запрет коснулся аэропорта Нижнего Новгорода, где в настоящее время продолжает действовать.