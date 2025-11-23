Временно ограничена работа аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково. Об этом сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно действующему режиму, аэропорт приостановил прием и отправку самолетов. Данные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, имеют временный характер.

Утром 23 ноября аналогичные запреты вводились в аэропорту Жуковский. Их сняли спустя примерно 2 часа.

В настоящее время ограничения продолжают действовать в авиагавани Нижнего Новгорода.