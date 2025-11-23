23 ноября, 11:50Транспорт
Временно ограничена работа аэропорта Внуково
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково. Об этом сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Согласно действующему режиму, аэропорт приостановил прием и отправку самолетов. Данные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, имеют временный характер.
Утром 23 ноября аналогичные запреты вводились в аэропорту Жуковский. Их сняли спустя примерно 2 часа.
В настоящее время ограничения продолжают действовать в авиагавани Нижнего Новгорода.