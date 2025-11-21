Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 ноября, 11:40

Транспорт

В Росавиации заявили о технической готовности к открытию временно закрытых аэропортов

Фото: 123RF.com/moovstock

Временно закрытые аэропорты в России технически готовы к открытию в случае принятия соответствующего решения. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время XIX форума "Транспорт России", передает Агентство "Москва".

Ядров отметил, что ведомство продолжает взаимодействие с министерством обороны РФ, которое принимает решение об открытии аэропортов. По его словам, во внимание принимаются все факторы. Приоритетом, по словам главы Росавиации, остается обеспечение безопасности полетов.

"Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов", – уточнил Ядров.

Сейчас не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. Ограничения полетов в соответствующих аэропортах начали действовать с 24 февраля 2022 года.

Ранее ограничения были сняты в Элисте. Самолет из этого аэропорта впервые прилетел в подмосковный Жуковский 28 мая 2024 года. Компания "Аэрофлот" после этого запустила регулярные рейсы из Москвы в Элисту.

Затем возобновила работу по внутренним рейсам с 18 июля 2025 года авиагавань Геленджика. Полеты осуществляются ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

11 сентября для обслуживания авиарейсов открылся аэропорт Краснодара. Полеты выполняются ежедневно с 09:00 до 19:00. При этом их интенсивность составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

После этого стало известно, что Минтранс планирует возобновить работу ряда аэропортов на юге и в центральной части страны.

Аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва

транспорт

