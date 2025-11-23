Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский и Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время авиагавани не работают на прием и отправку гражданских самолетов. Как пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта, данные меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры ранее вводились в аэровокзалах Внуково и Шереметьево. Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.

Также ограничения косались аэропорта Калуги. Позже всем разрешили прием и выпуск самолетов. В период действия ограничительных мер на запасные аэродромы в столичном регионе ушли 14 самолетов.