Ограничения сняты в аэропортах Шереметьево и Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты возобновил прием и выпуск самолетов.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 14 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – указал Кореняко.

Временные ограничения в Шереметьево, а также во Внуково, были введены на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших на Москву. Сергей Собянин вечером во вторник, 18 ноября, сообщил о трех сбитых беспилотниках.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов сбили в Воронежской и Тамбовской областях – по 10 аппаратов в каждом регионе.

