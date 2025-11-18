Ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, аналогичные меры введены в аэропорту Шереметьево из-за сигнала "Ковер", рассказали в пресс-службе авиагавани.

Пассажиров призвали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов, а статусы рейсов необходимо уточнять через call-центры авиаперевозчиков.

"Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", – отметили в пресс-службе Шереметьево.

Кореняко также сообщил о введении ограничительных мер в аэропорту Калуги. Он подчеркнул, что это тоже необходимо для обеспечения безопасности.

Сергей Собянин вечером во вторник, 18 ноября, заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Позже стало известно об устранении еще одного БПЛА.

