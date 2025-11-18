18 ноября, 18:47Мэр Москвы
Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Собянин вечером во вторник, 18 ноября, сообщал об уничтожении одного БПЛА, летевшего в сторону столицы.
На фоне данных о ликвидации дронов ограничения на работу были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани временно перестали принимать и выпускать самолеты.