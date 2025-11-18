Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной беспилотник, летевший к Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером во вторник, 18 ноября, стало известно об уничтожении одного БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Позже Собянин заявил о ликвидации второго дрона. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло трех.

На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Уточнялось, что воздушные гавани ограничили прием и выпуск самолетов.

