Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 19:03

Мэр Москвы

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной беспилотник, летевший к Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером во вторник, 18 ноября, стало известно об уничтожении одного БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Позже Собянин заявил о ликвидации второго дрона. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло трех.

На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Уточнялось, что воздушные гавани ограничили прием и выпуск самолетов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика