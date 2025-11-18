18 ноября, 19:03Мэр Москвы
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной беспилотник, летевший к Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером во вторник, 18 ноября, стало известно об уничтожении одного БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Позже Собянин заявил о ликвидации второго дрона. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло трех.
На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Уточнялось, что воздушные гавани ограничили прием и выпуск самолетов.