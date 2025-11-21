SHOT: около 50 россиян с детьми застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов

Фото: телеграм-канал SHOT

Около 50 россиян, включая 12 детей, застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Утверждается, что они должны были вылететь из Дубая в Москву 20 ноября в 18:00, однако рейс Air Arabia был отменен. Новый назначили на 20:00 из аэропорта в Шардже, куда туристов привезли, однако потом его тоже отменили.

Россиян поселили в отель Sea Point, а после выселения 21 ноября в 12:00 началась "неразбериха". По их словам, туроператор пообещал, что вылет состоится в 01:40 22 ноября из Абу-Даби, но позже представитель турфирмы заявил, что и этот рейс отменился.

Сейчас россияне находятся в отеле Al Hayat в Шардже. Вылет обещанного рейса ожидается по расписанию, однако россияне уверяют, что их на него не зарегистрировали.

Ранее более 600 пассажиров застряли на судне Astoria Grande у берегов Стамбула. Осведомленный источник утверждал, что судно остановилось там по указу капитана. Позже выяснилось, что лайнер не смог пришвартоваться в Стамбуле и направился в Сочи. Он должен прибыть туда 22 ноября.

