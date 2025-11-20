Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 ноября, 21:32

Транспорт

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами покинул Стамбул

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Круизный лайнер с российскими туристами Astoria Grande не смог пришвартоваться в турецком Стамбуле и направился в Сочи, следует из данных портала marinetraffic.

В пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон" рассказали РИА Новости, что лайнеру не было предоставлено разрешение на швартовку в Стамбуле. При этом портовая администрация не разъяснила судовладельцу причины такого решения.

Согласно информации marinetraffic, судно простояло на якоре в Мраморном море с 05:09 по московскому времени. Обратно лайнер выдвинулся примерно в 19:30. Он должен будет вернуться в Сочи 22 ноября.

Ранее стало известно, что более 600 пассажиров застряли на судне Astoria Grande у берегов Стамбула. Осведомленный источник утверждал, что лайнер направится в Сочи в случае, если власти Турции не выдадут разрешение на швартовку. Он также раскрыл, что в Стамбуле судно остановилось по указу капитана.

