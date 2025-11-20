Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:32

Транспорт

Более 600 пассажиров застряли на лайнере Astoria Grande в Турции

Фото: телеграм-канал Mash

Более 600 пассажиров застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов турецкого Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на находящуюся на борту россиянку Наталью.

Согласно данным портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море с 05:00 по московскому времени. С этого момента лайнер посетил порты Антальи, Аланьи и Измира, добавило турецкое госагентство Anadolu. Всего на борту находятся 616 пассажиров, большая часть которых россияне, и 435 членов экипажа.

"Информацией не обладаю. Ждем. Должны были сегодня (20 ноября. – Прим. ред.) гулять по Стамбулу. Нас не пускают причалить – на рейде стоим", – рассказала Наталья.

При этом собеседница агентства уточнила, что команда лайнера продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая пассажиров питанием.

В свою очередь, представители порта Сарайбурну, где обычно останавливается лайнер под флагом Палау, отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие данных.

Вместе с тем осведомленный источник утверждает, что Astoria Grande направится в Сочи в случае, если власти Турции не выдадут разрешение на швартовку. Он также раскрыл, что в Стамбуле судно остановилось по указу капитана.

"Власти заверили нас, что текущая ситуация не повлияет на все последующие запланированные заходы в Стамбул", – добавил инсайдер.

Уточняется, что в случае принятия решения вернуться в Сочи предполагаемой датой захода судна в российский порт станет 22 ноября.

Ранее теплоход "Александра", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель. Лайнер отклонился от курса и остался в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не обнаружено. Всем пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Вологодская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

