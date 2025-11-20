Форма поиска по сайту

20 ноября, 20:52

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Котласа

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Котласа Архангельской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Несколько дней назад, 15 ноября, в петербургском аэропорту Пулково самолеты из-за непогоды не смогли вылететь в Нарьян-Мар, Казань, Самару, Иваново, Чебоксары, Москву, Баку и Хабаровск, а также в Калининград, Новосибирск, Уфу и Шарм-Эш-Шейх.

На фоне задержек рейсов прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг. Позже работа воздушной гавани Петербурга была восстановлена.

