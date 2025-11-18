Ограничения вводились в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточнил он, спустя время добавив, что аэропорт вернулся к штатной работе.

Аналогичные меры вечером во вторник, 18 ноября, вводились в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево. Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.

Также ограничения коснулись аэропорта Калуги. Позже всем разрешили прием и выпуск самолетов. В период действия ограничительных мер на запасные аэродромы в столичном регионе ушли 14 самолетов.