18 ноября, 20:44Транспорт
Ограничения вводились в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточнил он, спустя время добавив, что аэропорт вернулся к штатной работе.
Аналогичные меры вечером во вторник, 18 ноября, вводились в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево. Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
Также ограничения коснулись аэропорта Калуги. Позже всем разрешили прием и выпуск самолетов. В период действия ограничительных мер на запасные аэродромы в столичном регионе ушли 14 самолетов.