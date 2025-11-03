03 ноября, 23:25Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропортах Тамбова и Пензы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Тамбова и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сказал Кореняко.
До этого аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда. Ограничения были также нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временный запрет на прием и отправку самолетов вводился в воздушной гавани Калуги, но затем ограничения оказались сняты.