Ограничения на полеты введены в аэропортах Тамбова и Пензы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Тамбова и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сказал Кореняко.

До этого аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда. Ограничения были также нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временный запрет на прием и отправку самолетов вводился в воздушной гавани Калуги, но затем ограничения оказались сняты.

