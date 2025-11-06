Ограничения на полеты объявлены в 10 аэропортах России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в 10 российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Вечером 5 ноября ограничения объявили в аэропорту Волгограда, ночью меры безопасности распространились на авиагавани Саратова и Иваново. Спустя некоторое время также оказались закрыты аэропорты Пензы, Ульяновска, Ярославля, Краснодара, Самары, Владикавказа и Грозного.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко. В ряде упомянутых городов действует режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Дроны ВСУ ударили по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова в Волгограде. В результате погиб один человек.

Кроме того, после падения обломков БПЛА возгорание началось на территории промзоны в Красноармейском районе. На месте работают пожарные подразделения.