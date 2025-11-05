Летевший из Ставрополя Boeing сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Пассажирский самолет Boeing 737-800, летевший из Ставрополя, штатно приземлился в Шереметьево после технических проблем с гидросистемой, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Отмечается, что он сел в 15:00 по московскому времени. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, на борту находились 150 человек.

В авиакомпании "Победа", которой принадлежит борт, уточнили, что посадка была не аварийной.

Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам.

Сообщалось, что воздушное судно совершило аварийную посадку из-за неисправности шасси. При посадке оно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа.

