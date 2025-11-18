ИИ в московских больницах стал применяться в 43 направлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве искусственный интеллект (ИИ) применяется в 43 клинических направлениях, включая два новых ИИ-сервиса для высокоточной диагностики множественных переломов голеностопного и лучезапястного суставов, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что уже более 5 лет цифровые решения помогают столичным рентгенологам, в первую очередь, в анализе медицинских снимков. Новые ИИ-сервисы способны автоматически обнаруживать на рентгеновских снимках травмы костей голеностопного и лучезапястного суставов.

"Алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки и выполнят необходимые измерения, даже если на снимке присутствуют признаки сразу нескольких переломов. Сегодня в распоряжении московских рентгенологов уже более 60 ИИ-сервисов", – поделилась Ракова.

По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Юрия Васильева, ИИ-ассистенты особенно важны при травмах предплечья, кисти и голени, позволяя ускорить диагностику и предотвратить осложнения. Так пациент быстрее восстанавливает подвижность и возвращается к активной жизни.

Проект реализован на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения совместно с городским департаментом информационных технологий. Он соответствует целям стратегии развития московской медицины до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят систему мониторинга на основе ИИ для пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Система, уже работающая в пилотном режиме, анализирует данные электронных медкарт в реальном времени и помогает врачам вести наблюдение.