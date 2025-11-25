Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Желтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья продлили до вечера среды, 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00.

"Продление связано с тем, что предстоящей ночью и днем в среду в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", – сказал собеседник агентства.

По его словам, такая погода может нести в себе потенциальную опасность.

Кроме того, в середине недели в Москву будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому синоптики не исключают туманы.

При этом ноябрь уже перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%. Ледяной дождь накрыл столицу ранним утром понедельника, 24 ноября. Всего с начала месяца в столице выпало 56 миллиметров осадков.