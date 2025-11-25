Форма поиска по сайту

25 ноября, 10:41

Общество

Четверг станет самым теплым днем в Москве на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверг, 27 ноября, станет одним из самых теплых дней в Москве на этой неделе, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 25 ноября, будет холодно – днем около 0 градусов, а на дорогах гололедица. В ночь на среду, 26 ноября, температура будет держаться около тех же значений, однако днем потеплеет до 4 градусов. В Подмосковье при этом температура может опуститься до минус 3.

Ильин добавил, что 27 ноября в Москве ожидается до 7 градусов тепла, местами возможны дожди. В ночь на четверг будет до 4 градусов.

Также в период со вторника по четверг включительно в городе будет преимущественно ветер южных направлений с силой до 4–7 метров в секунду. В пятницу, 28 ноября, ветер станет западным и сохранится в пределах 3–8 метров в секунду.

Кроме того, в пятницу похолодает – ночью температура опустится до 2 градусов. Помимо этого, не исключены отдельные очаги гололедицы.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что до конца ноября в Москве не будет настоящей зимы. По ее словам, температура воздуха на этой неделе в темное время суток будет опускаться до минус 4 градусов, а в светлое – подниматься до плюс 3 градусов.

Кроме того, атлантический циклон принесет осадки разной интенсивности. В частности, ночью возможен снег, в результате чего в некоторых районах может сформироваться временный покров, а днем – мокрый снег и дождь.

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 25 ноября

