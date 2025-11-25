Температурный максимум 24 ноября превышен в 5 регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 24 ноября, в 5 регионах России были зафиксированы новые температурные максимумы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, в Ставрополе рекорд составил 21,6 градуса, тогда как ранее значения не превышали 17,7 градуса. В свою очередь, в Черкесске зарегистрировали 21,2 градуса, а в Нальчике – 21,3 градуса.

"В Оренбурге впечатляет давность побитого рекорда: в 1923 году максимум составлял 6,6 градуса, новое значение достигло 8,5 градуса", – обратил внимание синоптик.

Новый рекорд также был установлен и на юго-востоке страны – в Южно-Сахалинске в начале недели температура поднялась до 9,1 градуса благодаря теплому воздушному потоку с Японского моря.

Помимо этого, в Красноярске метеорологи зарегистрировали рекордный уровень осадков – 13,8 миллиметра против прошлых 6,4. По словам Вильфанда, это явление стало необычным для ноября, поскольку в данный период в азиатской части России обычно доминирует антициклон, который приводит к небольшому количеству осадков.

"Нынешняя ситуация связана с тем, что воздух из Атлантики, влияющий на погоду в этих регионах, насыщен влагой", – пояснил синоптик.

Между тем по северной части России в ночь на 25 ноября ударили морозы до минус 50 градусов. Соответствующие значения были зафиксированы на метеостанциях Юрты и Усть-Нера в Якутии. При этом самой холодной точкой в стране стала метеостанция Делянкир, где столбик термометра опустился до минус 50,7 градуса.

В свою очередь, в Оймяконе температура опустилась до минус 49,5 градуса, а в Якутске под утро мороз достиг минус 37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы декабря.