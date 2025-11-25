Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:36

Общество

Температурный максимум 24 ноября превышен в 5 регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 24 ноября, в 5 регионах России были зафиксированы новые температурные максимумы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, в Ставрополе рекорд составил 21,6 градуса, тогда как ранее значения не превышали 17,7 градуса. В свою очередь, в Черкесске зарегистрировали 21,2 градуса, а в Нальчике – 21,3 градуса.

"В Оренбурге впечатляет давность побитого рекорда: в 1923 году максимум составлял 6,6 градуса, новое значение достигло 8,5 градуса", – обратил внимание синоптик.

Новый рекорд также был установлен и на юго-востоке страны – в Южно-Сахалинске в начале недели температура поднялась до 9,1 градуса благодаря теплому воздушному потоку с Японского моря.

Помимо этого, в Красноярске метеорологи зарегистрировали рекордный уровень осадков – 13,8 миллиметра против прошлых 6,4. По словам Вильфанда, это явление стало необычным для ноября, поскольку в данный период в азиатской части России обычно доминирует антициклон, который приводит к небольшому количеству осадков.

"Нынешняя ситуация связана с тем, что воздух из Атлантики, влияющий на погоду в этих регионах, насыщен влагой", – пояснил синоптик.

Между тем по северной части России в ночь на 25 ноября ударили морозы до минус 50 градусов. Соответствующие значения были зафиксированы на метеостанциях Юрты и Усть-Нера в Якутии. При этом самой холодной точкой в стране стала метеостанция Делянкир, где столбик термометра опустился до минус 50,7 градуса.

В свою очередь, в Оймяконе температура опустилась до минус 49,5 градуса, а в Якутске под утро мороз достиг минус 37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы декабря.

Читайте также


обществопогодарегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика