25 ноября, 07:30

Общество

Россияне стали брать напрокат елки и декор к Новому году

Россияне по мере приближения новогодних каникул стали активно брать напрокат живые и искусственные елки и праздничный декор. Спрос на подобные услуги за месяц вырос в среднем в 4 раза, хотя предложение увеличилось лишь в 2 раза.

Такой интерес россиян объясняют несколькими факторами. Аренда елки и праздничного оформления экономит средства и время. Отпадает необходимость утилизировать живое дерево или упаковывать его искусственный аналог.

Кроме того, не нужно выделять место для хранения елки и новогодних украшений. Все эти вопросы решает арендодатель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

