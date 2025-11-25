Россияне стали брать напрокат елки и декор к Новому году

Россияне по мере приближения новогодних каникул стали активно брать напрокат живые и искусственные елки и праздничный декор. Спрос на подобные услуги за месяц вырос в среднем в 4 раза, хотя предложение увеличилось лишь в 2 раза.

Такой интерес россиян объясняют несколькими факторами. Аренда елки и праздничного оформления экономит средства и время. Отпадает необходимость утилизировать живое дерево или упаковывать его искусственный аналог.

Кроме того, не нужно выделять место для хранения елки и новогодних украшений. Все эти вопросы решает арендодатель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.