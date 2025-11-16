Россиянам напомнили о размере пени за просрочку налогов в 2025 году

Фото: depositphotos/Professor25

Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не заплатят вовремя налоги, начнут ежедневно начислять пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки Центробанка. На каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день, сообщает РИА Новости.

"Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога", – говорится в сообщении.

Налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря включительно. Если этого не сделать вовремя, то со 2 декабря россиянам будут начисляться пени. Также ФНС в течение трех месяцев с начала просрочки направит требование об уплате, если его не выполнить, то начнется процедура взыскания.

Кроме того, налогоплательщик может получить штраф, а в случае крупных сумм долга может применяться уголовная ответственность.

Ранее ФНС РФ рассказала, что не рассылает владельцам имущества уведомления за прошлый год, если в 2024-м не было объекта налогообложения или если применена освобождающая от уплаты льгота. Они также не отправляются, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей или если положительное сальдо единого налогового счета, учтенное на дату формирования уведомления, превысило начисления налогов на налоговому уведомлению.

