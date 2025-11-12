Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 07:30

Общество

Управляющие компании обяжут объяснять жильцам, из чего складываются цены на ЖКУ

Управляющие компании обяжут объяснять жильцам, из чего складываются цены на ЖКУ

Россиян предупредили, что за шумные вечеринки могут отобрать квартиру

В Сети стали активно обсуждать эйджизм при приеме на работу

Эксперты узнали, что каждый четвертый москвич зарабатывает больше 200 тыс руб в месяц

"Утро": температура воздуха в Москве составит 4 градуса 12 ноября

"Мослекторий": Алексей Гришин – о Компьенском перемирии

"Новости дня": новые поезда "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

Московские школьники могут пройти профориентацию в центре "Профессии будущего"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве

Управляющие компании заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги. Это требование закрепили в Жилищном кодексе, а подробную форму отчетов разработали в Минстрое.

Собственники квартир будут в курсе, как расходуются средства, в том числе какие суммы поступают от аренды общедомового имущества и на какие цели направляются эти деньги.

Также они будут знать, по какой цене компании закупают коммунальные ресурсы и по какой стоимости затем предоставляют их жильцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоЖКХвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика