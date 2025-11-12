12 ноября, 07:30Общество
Управляющие компании обяжут объяснять жильцам, из чего складываются цены на ЖКУ
Управляющие компании заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги. Это требование закрепили в Жилищном кодексе, а подробную форму отчетов разработали в Минстрое.
Собственники квартир будут в курсе, как расходуются средства, в том числе какие суммы поступают от аренды общедомового имущества и на какие цели направляются эти деньги.
Также они будут знать, по какой цене компании закупают коммунальные ресурсы и по какой стоимости затем предоставляют их жильцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.