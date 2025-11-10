Форма поиска по сайту

10 ноября, 08:15

В России предложили запретить отключение коммунальных услуг без решения суда

В России разработан законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги в многоквартирных домах без решения суда. Документ уже поступил в Госдуму и касается ограничений на отключение отопления, газа, электро- и водоснабжения за долги.

По словам авторов инициативы, поправки затронут только собственников жилых домов и квартир. Таким образом планируется защитить граждан, включая инвалидов, пенсионеров и семьи с детьми, оказавшихся в сложном финансовом положении, от произвола управляющих компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

