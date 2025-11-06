Форма поиска по сайту

06 ноября, 21:15

Общество

В РФ предложили оплачивать труд домохозяек

В РФ предложили оплачивать труд домохозяек

В России предлагают ввести зарплату для домохозяек. С инициативой выступила психолог Александра Миллер.

По ее мнению, оплачивать домашний труд женщинам должны их мужья. Это станет справедливой компенсацией за нелегкую работу, которую обычно принимают как должное.

Предполагается, что плата должна быть ежемесячной. Такая мера обеспечит россиянкам не только финансовую безопасность, но и положительно скажется на семейных отношениях, уверена психолог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Фоменко

