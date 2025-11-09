Детская сим-карта с функцией родительского контроля может появиться в России

В России рассматривают возможность введения специальной детской сим-карты с функцией родительского контроля. Технология позволит обоим родителям отслеживать местоположение ребенка и ограничивать доступ к социальным сетям с возрастными ограничениями.

Использование таких сим-карт будет добровольным. Эксперты предлагают расширить функционал защитой от мошенников и контролем времени в интернете. Специалисты подчеркивают, что технология должна дополнять, а не заменять родительское внимание и совместное освоение цифрового пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.