Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Сичан. На орбиту вывели два новых испытательных спутника серии "Шиянь". Оба аппарата вышли на расчетные орбиты без отклонений. Спутники будут проверять технологии, необходимые для сбора данных о поверхности Земли.

"Талибан" (движение внесено в список террористических организаций в РФ) отключил в Афганистане интернет. Это объяснили мерами "по соблюдению нравственности". В стране начали работать с перебоями спутниковое телевидение и телефонная связь. Это первый случай полного отключения интернета в Афганистане с момента прихода "Талибана" к власти.

