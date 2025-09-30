Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:30

Наука

Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Астроном рассказал, как магнитная буря влияет на самочувствие людей

Самая крупная за 3 месяца магнитная буря началась на Земле

"Мослекторий": Мария Назарова – о Римской империи

Северное сияние стало видно в разных регионах России

В октябре продолжительность светлого времени суток уменьшится на два часа

Космонавт показал кадры столицы из иллюминатора МКС

"Новости дня": в МГУ открылся центр генетических исследований

"Мослекторий": Леонид Еленин – про астероиды

"Мослекторий": Федор Дерябин – о кельтах

Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Сичан. На орбиту вывели два новых испытательных спутника серии "Шиянь". Оба аппарата вышли на расчетные орбиты без отклонений. Спутники будут проверять технологии, необходимые для сбора данных о поверхности Земли.

"Талибан" (движение внесено в список террористических организаций в РФ) отключил в Афганистане интернет. Это объяснили мерами "по соблюдению нравственности". В стране начали работать с перебоями спутниковое телевидение и телефонная связь. Это первый случай полного отключения интернета в Афганистане с момента прихода "Талибана" к власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаполитиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика