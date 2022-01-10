Робот-гуманоид подшутил над человеком в Лас-Вегасе

На выставке современных технологий в Лас-Вегасе робот-гуманоид Ameca подшутила над человеком.

Молодой человек поинтересовался, есть ли у железной девушки парень. В ответ он получил такой же вопрос. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.