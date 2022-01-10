Автоэксперт рассказал о безопасном перестроении на заснеженной дороге

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На заснеженной дороге отсутствует колейность, поэтому могут проскальзывать колеса и происходить смещение от запланированной траектории, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

"Это приводит к тому, что автомобиль будет не только медленно реагировать на команды водителя, но и так же медленно переходить к стабильному состоянию", – пояснил специалист.

В связи с этим Васильев рекомендовал грамотно планировать и исполнять маневр, а также учитывать, что для перестроения на заснеженной дороге требуется больше времени и пространства.

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Специалист Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.

Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.