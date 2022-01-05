Эксперт рассказал, когда появятся гибриды человека и искусственного интеллекта

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Гибриды человека и искусственного интеллекта появятся в 2022 году. Такое мнение выразил директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии машинного обучения и когнитивные технологии" на базе университета ИТМО Александр Бухановский.
По его словам, в этом году появится пять трендов в области когнитивных технологий. Первый – гибридные системы поддержки принятия решений. Их принцип работы основан на совместном итеративном решении сложной задачи человеком и искусственным интеллектом.
"Таким образом, человек и искусственный интеллект могут одновременно проявлять свои сильные качества, что позволяет достичь лучшего результата, чем по отдельности", – сказал Бухановский в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, такие технологии нужны в ситуациях, когда решаемая задача сложна для восприятия человеком.
Также, по мнению Бухановского, трендами станут генеративный дизайн социотехнических систем, композитные технологии автоматического машинного обучения для понимания человеком, но на нечеловеческой логике, метрологические когнитивные технологии, когда сильный искусственный интеллект рассуждает о качестве более слабого ИИ и аватар-подобные технологии.
Ранее руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета "Иннополис" Артур Шимановский заявил, что уже через 10 лет в России появятся роботы-партнеры для детей с функцией мониторинга состояния ребенка.
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