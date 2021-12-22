На портале госуслуг планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию – СМИ

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Минцифры РФ в 2022 году планирует ввести на портале госуслуг двухфакторную идентификацию. Об этом в среду, 22 декабря, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета "Известия".

Так, вводить для входа на сайте нужно будет не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS. Отмечается, что такие меры необходимы для дополнительной защиты персональных данных граждан.

"Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести "по умолчанию", поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Во время пандемии количество профилей на портале превысило 100 миллионов, однако примерно в 90% из них установлена только однофакторная идентификация. Об этом газете рассказали источники, близкие к министерству.

Также сообщается, что к аккаунтам россиян растет интерес со стороны мошенников. Злоумышленники могут создать множество проблем, например, продать персональные данные, проводить различные сделки с имуществом или оформлять кредиты.

По словам экспертов, опрошенных изданием, введение обязательной двухфакторной идентификации профилей – общемировая тенденция. Она связана с ростом количества и значимости персональной информации, которая содержится в различных профилях пользователей.

Как рассказал гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский, процесс, к которому подключится и портал госуслуг, является правильным, поскольку большинство пользователей легкомысленно относятся к защите своих аккаунтов.

"Использовать самый простой способ идентификации и не усложнять себе жизнь – принцип, заложенный природой человеку, поэтому и пользователи не спешат осваивать новые технологии, новые средства защиты и идентификации. И это связано с низким уровнем цифровой гигиены, особенно актуальной для людей старшего поколения", – считает Агринский.

Ранее сообщалось, что с 2022 года на портале госуслуг появятся еще 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Речь идет об оформлении некоторых детских пособий, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, данные услуги раньше были доступны только на онлайн-площадках российских регионов, на сайтах профильных ведомств. Теперь субъекты РФ смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.