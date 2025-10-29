Алиса AI заняла первое место в топе бесплатных приложений в российском AppStore

Фото: depositphotos/tatsianama

Приложение "Алиса AI" возглавило рейтинг бесплатных приложений в российском AppStore, сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

По данным компании, интерес к приложению взлетел после конференции "Алиса, что нового?", где "Яндекс" рассказал о большом обновлении нейросети. Меньше чем через сутки после мероприятия приложение переместилось с восьмого места рейтинга на первое.

В "Яндексе" добавили, что нейросеть может давать подробные ответы на вопросы – с видео и изображениями. Она выполняет тысячи задач и полностью закрывает потребности россиян в ИИ. Сейчас она доступна в собственном приложении, на сайте, в приложении "Алиса" и Поиске, а позже появится на всех вкладках в Браузере и в приложении "Яндекс Go".

Ранее сообщалось, что нейросеть Алиса AI сможет преобразовывать речь человека в заметки и напоминания. Таким образом, можно будет наговаривать мысли прямо на ходу.

В следующем году в продаже появятся новые носимые ИИ-устройства. Они позволят голосом выполнять повседневные задачи. Голосовыми командами через ИИ-агенты можно будет записываться в салоны, оформлять заказы, бронировать столики в ресторанах. Все введенные данные будут автоматически синхронизироваться с Алисой AI в чате и появляться в разделе "Моя память".