"Яндекс" анонсировал выход первых в России носимых ИИ-устройств

Фото: пресс-служба компании "Яндекс"

"Яндекс" анонсировал запуск первых в России носимых устройств с искусственным интеллектом (ИИ), которые станут интерфейсом для нового сервиса Алисы AI "Моя память", сообщает пресс-служба компании.

Новое решение позволит пользователям на ходу, не используя смартфон, наговаривать мысли и идеи, которые Алиса AI будет преобразовывать в структурированные списки, заметки и напоминания. Полученные данные можно будет просматривать через голосовой интерфейс устройства или в чате с ассистентом.

"Носимые ИИ-устройства объединят опыт "Яндекса" в "железной" разработке и возможности Алисы AI. Первое устройство новой категории поступит в продажу в следующем году", – отметили в компании.

Устройство позволит пользователям выполнять повседневные задачи с помощью голосовых команд через ИИ-агентов. Например, можно будет голосом записаться на стрижку или организовать другие сервисные услуги.

Все введенные данные будут автоматически синхронизироваться с Алисой AI в чате: информация, продиктованная устройству, мгновенно появится в разделе "Моя память", а любые изменения, внесенные через чат, будут сразу же доступны на носимом устройстве.

Запуск новой категории устройств является частью стратегии "Яндекса" по созданию единого опыта взаимодействия с ИИ через разные платформы – чаты, умные колонки и носимые гаджеты.

ИИ-агенты представляют собой специальные программы, встроенные в Алису AI, которые позволяют ассистенту выполнять различные практические действия по запросу пользователей. Например, оформлять заказы, бронировать столики в ресторанах, отправлять сообщения и заполнять данные в формах. Доступ к этим возможностям будет предоставляться через чат с Алисой AI, а также через "Яндекс Браузер" и приложение "Яндекс Go".

