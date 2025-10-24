Доступ к соцсети "ВКонтакте" заблокировали в Белоруссии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Доступ к социальной сети "ВКонтакте" заблокирован на территории Белоруссии. Такое решение принято на основании представления комитета государственной безопасности (КГБ) страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

В медиахолдинге добавили, что дата включения vk.com в список ограниченного доступа – 24 октября 2025 года.

Информация подтверждается скриншотом списка ограниченного доступа интернет-ресурсов, который формирует республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью БелГИЭ. Срок действия ограничения в настоящее время не указан.

В свою очередь, во "ВКонтакте" заявили ТАСС, соцсеть изучает ситуацию с блокировкой и делает все возможное для того, чтобы сервисы стали вновь доступны для белорусских пользователей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор частично ограничил функцию звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.

В надзорном ведомстве пояснили, что эти сервисы стали основными каналами для обмана граждан, а их владельцы игнорировали требования российского законодательства. Минцифры РФ уточнило, что доступ к звонкам будет восстановлен после выполнения мессенджерами требований закона.