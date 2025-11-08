Российские военные обнаружили и уничтожили в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в районе Красноармейска. Российские подразделения ведут планомерную зачистку района "Динас" в северо-восточной части города.

По словам военных экспертов, пути снабжения полностью заблокированы, отступить по земле не получится, а любые попытки пробиться к окруженным боевикам ВСУ извне приводят лишь к новым потерям. Такая же обстановка и в городе Димитров, где всего за сутки Киев потерял более 200 военнослужащих, а также несколько единиц техники НАТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.