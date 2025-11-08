ТАСС: взрывы прогремели ночью в нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минувшей ночью взрывы прогремели сразу в нескольких украинских городах и областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

За ночь звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Конотопе, Николаеве и Сумах. Последствия случившегося пока не уточняются.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую и другие области.

Российские военные нанесли 7 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины за прошедшую неделю. Это стало ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам России.

К примеру, ранее армия РФ поразила энергетические и транспортные объекты, которые обеспечивают деятельность украинских военных. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.