Песков: Европа будет и дальше вводить ограничения для передвижения россиян

Фото: kremlin.ru

Европа и дальше будет вводить ограничения для передвижения россиян, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, поскольку они должны заранее уведомлять о поездках в Евросоюз.

"Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить", – отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам "в большинстве случаев". По данным журналистов, новые правила могут вступить уже на этой неделе.

Ожидается, что граждане России смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями. Однако Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд в ЕС для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией.

Кроме того, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что вероятность полной отмены виз для России нулевая, так как в Европе действует закон о свободе передвижения. Реальные меры заключаются в сокращении количества и сроков многократных виз.

