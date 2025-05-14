Уиткофф заявил, что к Соглашениям Авраама могут присоединиться 4–6 стран

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В течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем. – Прим. ред.) могут присоединиться 4–6 государств. Об этом спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в интервью порталу Breitbart.

"Мой прогноз заключается в том, что <...> относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии <...> Это может произойти с Ливией <...> Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией", – сказал американский политик.

Он также отметил, что, по его мнению, Армения и Азербайджан близки к урегулированию своих конфликтов.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В итоге был подписан комплект документов, получивший название "Авраамские мирные соглашения". К ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.

Ранее СМИ писали, что отношения американского лидера Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в последнее время стали напряженными из-за разных позиций по вопросам Ирана и Палестины.

Как утверждают журналисты, Нетаньяху хочет добиться физического уничтожения ядерных иранских объектов, в то время как Трамп настроен на заключение соглашения Тегераном по ядерной программе. Помимо этого, глава США требует установления режима прекращения огня в секторе Газа, а израильский премьер считает, что военную операцию нужно продолжить.