Станкович покинул пост главного тренера ФК "Спартак"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Сербский специалист Деян Станкович уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

В клубе указали, что руководство "Спартака" было недовольно тем, что команда на данный момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В результате было принято решение прекратить сотрудничество со Станковичем по обоюдному согласию.

Команда поблагодарила серба и его помощников за проделанную работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Вадим Романов, который входил в штаб Станковича с лета 2024 года.

Станкович был назначен главным тренером "Спартака" в мае прошлого года. В свое время он тренировал итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а также венгерский "Ференцеварош".

В мае этого года клуб продлил контракт с сербом на один год. По итогам сезона-2024/25 команда под руководством Станковича заняла 4-е место в чемпионате России. В Кубке страны "Спартак" остановился в шаге от финала в "Лужниках".

