Главный тренер "Спартака" связал негативное отношение к себе с тем, что он "чужак" в РФ

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович связал негативное отношение россиян к себе с тем, что он является "чужаком" в "огромном клубе и стране". Об этом серб сообщил в интервью порталу Kurir.

47-летний иностранный специалист отметил, что "Спартак" с момента основания является самым популярным футбольным клубом как в Москве, так и в России. Именно поэтому он заявил, что желающих "поставить подножку "Спартаку" много".

Кроме того, Станкович прокомментировал информацию о своем возможном увольнении из ФК. По его словам, то же самое может произойти и с главным тренером итальянского "Интера" Кристианом Киву, и с главным тренером итальянского "Ювентуса" Игором Тудором, и с главным тренером саудовского "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги.

Однако, по словам Станковича, проблема в данной ситуации заключается в том, что его уход обсуждают анонимные люди в СМИ.

"Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они "хорошие люди". И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане", – заявил сербский специалист.

Он также сообщил, что его точно не уволят. При этом, как указал главный тренер "Спартака", у него нет проблем с уходом с должности. Станкович заявил, что четко озвучил свою позицию руководству московского клуба.

Станкович тренирует футболистов московского клуба с мая прошлого года. В свое время он возглавлял итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а также венгерский "Ференцеварош".

В мае этого года "Спартак" продлил контракт с сербом на один год. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

После 11 туров в Российской премьер-лиге "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице с 18 очками.

