Собянин подписал закон об увеличении срока оплаты ЖКХ в Москве на 5 дней

Фото: 123RF.com/lorenchik

Сергей Собянин подписал закон, согласно которому с марта следующего года срок оплаты услуг ЖКХ в столице будет увеличен на пять дней. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Теперь горожане могут оплатить жилое помещение и коммунальные услуги не до 10-го числа месяца, который следует за истекшим месяцем, а до 15-го числа.

Новый срок станет единым и обязательным для всех. Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) больше не смогут устанавливать иные даты оплаты через договоры или решения общих собраний.

Помимо этого, повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начисляться россиянам до конца 2026-го. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил, что при расчете штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года.

Это сделано для поддержки россиян, поскольку расчет пеней за долги по ЖКУ по действующей ключевой ставке создал бы дополнительную финансовую нагрузку на граждан. Пени по долгам начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России от суммы долга за каждый день просрочки.